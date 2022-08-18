Scooter kullanıcıları ve ticari araçlar için önemli değişiklikler

Scooter kullanıcıları artık akşam saatlerinde fosforlu yelek giymek zorunda. Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuklar için emniyet kemeri şartı getirildi.

Trafik yönetmeliğine scooter, minibüs ve taksi kullanıcıları için yeni şartlar eklendi.

Scooter kulanıcıları artık akşam saatlerinde fosforlu yelek giymek zorunda.

Trafikte seyir halindeyken olası sert frende ve kazalarda bebek ve çocukların anne kucağından fıtlamasına karşılık, minibüs otobüs ve taksilerde çocuk bağlama sistemleri zorunlu oldu.

Uçaklardaki bebek ve çocuk emniyet kemerleri artık ticari araçlarda da kullanılacak.

''HERKESİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR''

Sürüş Güvenliği Uzmanı Turgut Yüksekdağ, ''Belli bir sürat üzerinde giderken fren durumunda kendinizi kontrol edemesiniz. Çünkü otomobil dursa bile vücut ileri gitmeye çalışıyor. Ön tarafta oturanlar için airbagler, emniyet kemerleri var ama hareketli araç içindeki herkesin emniyet kemeriyle güvenli hale getirilmesi gerekiyor'' açıklamasında bulundu.

Taksilerde en az bir, minibüs ve şehirlerarası otobüslerde toplam koltuk sayısının 10'da 1'i oranda çocuk bağlama sistemi bulundurulacak.

MOTOSİKLETE GÖZLÜK ŞARTI

Motosiklet sürücülerine zaten zorunlu olan kaskın yanına bir de gözlük şartı getirildi. Kaskında gözlük aparatı olanlar uygulamanın dışında tutuldu.

Yüksekdağ, ''Yolda belirli bir süratte gözünüze girebilecek küçük bir çöp tanesi bile kaza riskini oluşturuyor. Bilinçli olan motorcuların, zaten taktığı bir şeydi. Bu da şimdi zorunlu hale geldi'' dedi.