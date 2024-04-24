Sektörel güven endeksleri açıklandı!

Güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,8 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 arttı, inşaat sektöründe ise değişim göstermedi.

24.04.2024 11:51:130
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Sektörel güven endeksleri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisanda aylık bazda perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 artarak 115,5'e yükseldi. Endeks hizmet sektöründe yüzde 2,8 azalarak 117,1'e gerilerken, inşaat sektöründe 88,6 ile aynı seviyede kaldı.

Hizmet sektöründe nisanda bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,1, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,6, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,6 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,4 azaldı.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,1 artarken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,1 gerileme oldu.

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