Seranit Granit halka arzında talep toplama sürüyor

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. AŞ'nin halka arzında talep toplama süreci devam ediyor.

Şirketin "SERNT" koduyla gerçekleştirilen halka arzı, bugün tamamlanacak. Halka arz fiyatı pay başına 12 lira olarak belirlenen şirketin 128 milyon 600 bin lotu sermaye artırımı, 21 milyon 450 bin lotu ortak satış olmak üzere nominal değeri 150 milyon 50 bin lira olan payları satışa sunulacak. Halka arzla birlikte şirketin yüzde 35'i halka açık hale gelecek.

Halka arz edilen hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvuru yapan yatırımcılara, yüzde 15'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olması bekleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Seranit Granit Seramik Genel Müdürü Fatih Kıvanç, şirketin 19922'de Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu ve 700 dönümlük alanda iki üretim tesisi ile faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kıvanç, porselen seramik markası olduklarını vurgulayarak, "Bugün Bilecik ve İnönü'deki fabrikalarımızda gerçekleştirdiğimiz üretimlerle, 164 farklı seri, 23 farklı ebat ve 1000'in üzerinde renk ve desen seçeneğiyle geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Bununla birlikte 8 mağaza, yurt içinde 17 farklı şehirde faaliyet gösteren 85 bayi, 40 ülkede 55 satış noktası ve 3 binden fazla müşteri portföyümüzle sektörde lider konumdayız." şeklinde konuştu.

İhracatta önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduklarına işaret eden Kıvanç, Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye 55 satış noktasıyla ürünlerini ihraç ettiklerini ve 2024 itibarıyla da ihracatlarının bir önceki seneye göre yaklaşık yüze 25 artış gösterdiğini kaydetti.

Kıvanç, şirketin halka arz sürecinin 2024'ün son çeyreğinden bu yana gündemlerinde olduğunu, gerekli altyapı ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunduklarını ifade etti.

"Sektördeki pazar payımızı da artırmayı hedefliyoruz"

Halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu aktaran Kıvanç, "Yatırımcılarımızla buluşarak, büyüme hedeflerimizi daha hızlı bir şekilde hayata geçirme fırsatı elde edeceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda halka arz gelirlerinin stratejik olarak finansal borçların azaltılmasına ve işletme sermayesi ihtiyacına yönlendirilecek olması, şirketimizin mali yapısını daha da güçlendirecek ve büyüme hedeflerimize ulaşmamız için güçlü bir zemin hazırlayacaktır." açıklamalarında bulundu.

Kıvanç, halka arzdan elde edilecek gelirin bir bölümünü Avrupa pazarında büyümeye ayıracaklarını, Almanya'da açmayı planladıkları mağazalarla Seranit'in marka bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu mağazanın sadece bir satış noktası değil aynı zamanda bölgesel dağıtım ve lojistik merkezi olarak kullanılacağının altını çizen Kıvanç, şöyle devam etti:

"İhracat pazarlarındaki büyümemizi Almanya, Fransa, ABD ve Azerbaycan'da yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye'de de Bursa ve Ankara'da yeni mağaza açma planımız bulunuyor. Halka arzın ardından, önümüzdeki dönemde, İnönü ve Bilecik fabrikalarımızda yer alan üretim kapasitemizi artırmaya yönelik makine yatırımları yapmayı ve 2025-2026 arasında da tamamlamayı planlıyoruz. Bunun yanında mutfak sektöründe gördüğümüz büyüme fırsatını değerlendirmek üzere Vanucci (Prodek) markamız için yapacağımız fabrika yatırımıyla sektördeki pazar payımızı da artırmayı hedefliyoruz."

"Sanal showroom uygulamaları gibi çözümler sunmayı planlıyoruz"

Kıvanç, Seranit'in halka arz gelirinin yüzde 17'sini daha kaliteli ve güvenilir ham madde tedariki için kullanacağını vurgulayarak, üretim kapasitelerini istikrarlı bir şekilde devam ettirmeyi ve ürün kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İç pazardaki rekabet koşullarına karşı satış kampanyaları düzenlemeyi planladıklarını aktaran Kıvanç, halka arz gelirinin yüzde 13'ünün de bu alana yönlendirileceğini aktardı.

Küresel rekabet güçlerini artırmak ve iç pazardaki etkinliklerini güçlendirmek amacıyla fonlarının yüzde 15’ini ayıracaklarını bildiren Kıvanç, mağaza yatırımları ve satış-pazarlama ağının genişletilmesiyle birlikte dijitalleşme sürecinde yapay zeka destekli ERP sistemleri, e-ticaret altyapısı ve sanal vitrin uygulamaları gibi çözümler sunmayı planladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda, fabrikalarındaki üretim süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir üretime ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Kıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Endüstri 4.0 teknolojileriyle makineler arası veri paylaşımını ve otomasyonu geliştirmeyi, neslerin interneti (IoT) sensörleri ve akıllı cihazlarla üretim süreçlerinin anlık takibini sağlamayı ve karar alma süreçlerini optimize etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yapay zeka tabanlı sistemler ile arıza tahminleri ve bakım planlaması yaparak beklenmedik duruşların en aza indirilmesini, dijital ikiz teknolojisiyle sanal üretim hatları oluşturarak en verimli yöntemlerin tespit edilmesini sağlayacağız.

Tüm bu dijitalleşme adımları, verimliliğimizi artırıp üretim süreçlerimizi optimize etmenin yanı sıra maliyetlerin düşürülmesi, enerji tüketimi ve ham madde kullanımını da optimize edecek; çevresel etkiyi de azaltarak sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik bir rol oynayacak. Öte yandan pazar erişimimizi genişletirken, pazar koşullarına daha hızlı uyum sağlamamızı, müşteri beklentilerine daha etkin ve hızlı yanıt vererek hizmet kalitemizi yükseltmemizi mümkün kılacak."