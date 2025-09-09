"Sigorta artık 'Ek Maliyet' değil"

Brooklyn Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Kadriye Pehlivan, “Türkiye’de son yıllarda meydana gelen büyük hasarlar, sigortanın bir ‘ek maliyet’ değil, aslında bir ‘yaşam güvencesi’ olduğunu herkese hatırlattı. Sigorta artık sadece yasal zorunluluk için yapılmıyor” dedi.

Türkiye’de son yıllarda art arda yaşanan deprem, sel, yangın ve büyük endüstriyel kazalar, toplumun risk algısını köklü biçimde değiştirdi. Eskiden yalnızca “zorunlu” görülen sigorta ürünleri, artık bireyler ve şirketler için hayati bir güvence aracı olarak değerlendiriliyor.

Sigorta sektörünün temsilcileri, bu dönemin bir “uyanış” niteliğinde olduğunu vurguluyor. Büyük kayıpların ardından hem bireylerde hem kurumlarda risk farkındalığı arttı, sigortaya bakış daha bilinçli hale geldi.

YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre artık yalnızca poliçe yaptırmak değil riskleri önceden görmek ve yönetmek ön plana çıkıyor. Şirketler, üretimden lojistiğe kadar her aşamada olası kayıpları minimize edecek sigorta çözümlerine yöneliyor. Bireyler ise konut, sağlık ve hayat sigortalarını daha kapsamlı teminatlarla tercih etmeye başladı. Brooklyn Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Kadriye Pehlivan, yaşanan bu dönüşümü şöyle değerlendiriyor:



“Türkiye’de son yıllarda meydana gelen büyük hasarlar, sigortanın bir ‘ek maliyet’ değil, aslında bir ‘yaşam güvencesi’ olduğunu herkese hatırlattı. Artık şirketler, risk yönetimini iş stratejilerinin merkezine koyuyor. Bireyler ise sigorta poliçesini sadece yasal zorunluluk için değil, kendi geleceklerini güvence altına almak için yaptırıyor.”

GÜVEN YENİDEN

Büyük kayıpların ardından yalnızca teminatlar değil, dijital sigortacılık ve sürdürülebilirlik de öne çıkıyor. Poliçe süreçlerinin hızlanması, hasar yönetiminde şeffaflık ve çevre dostu teminatların yaygınlaşması, sektörde güvenin yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde sigorta sektörünün özellikle doğal afet sigortaları, siber risk teminatları, sağlık ve hayat sigortaları üzerinden daha da büyümesi bekleniyor. Kadriye Pehlivan, bu gelişmelerin aynı zamanda toplumsal bir bilinçlenme yarattığını vurgulayarak “Sigortacılığın özü güven. Bugün yaşadığımız dönüşüm hem sektör hem toplum için güveni yeniden inşa etme fırsatı sunuyor” diyor.