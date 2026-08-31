"Tamamen özkaynakla büyüdük"

60’ıncı yılını kutlayan Difaş, son 5 yılda pazar payını yaklaşık yüzde 14’e yükseltti. 16 bin metrekarelik tesisinde yıllık 100 milyon adet üretim kapasitesine ulaşan şirket, ürünlerini Türkiye’de yaklaşık 100 bin satış noktasına ve 40’tan fazla ülkeye ulaştırıyor.

1966 yılında yerli üretim vizyonuyla kurulan Difaş, 60 yıllık yolculuğunu yeni bir büyüme dönemiyle sürdürüyor. Üretim yatırımlarını organizasyonel dönüşüm ve ürün inovasyonuyla destekleyen şirket, iç pazardaki konumunu güçlendirirken ihracat ağını da genişletiyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Difaş Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Yüceler, şirketin herhangi bir satın alma ya da birleşme gerçekleştirmeden, tamamen öz kaynaklarıyla büyüdüğünü belirtiyor. Yüceler, “60 yıllık yolculuğumuza baktığımda en büyük başarımızın, değişen dünyaya uyum sağlarken özümüzü koruyabilmek olduğunu düşünüyorum. Bizi bugünlere taşıyan en önemli unsurlar üretime, kaliteye ve uzun vadeli bakış açısına duyduğumuz bağlılık oldu” diyor.

“Pazar payımızı yüzde 14’e çıkardık”

Difaş Genel Müdürü Yalçın Kaynak’ın verdiği bilgiye göre şirket, son 5 yılda gerçekleştirdiği üretim ve organizasyon yatırımlarıyla pazar payını yaklaşık yüzde 14 seviyesine yükseltti. Kaynak, büyümenin arkasındaki stratejiyi şöyle anlatıyor:

“Üretim yatırımlarımızı, organizasyonel dönüşümümüzü ve pazara yaklaşımımızı eş zamanlı geliştirdik. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde son 5 yılda pazar payımızı yaklaşık yüzde 14 seviyelerine çıkardık. Bugün 16 bin metrekarelik tesisimizde yıllık 100 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. Ürünlerimizi Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin satış noktasına ulaştırıyor, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.”

Yüceler ise pandemiden jeopolitik gelişmelere kadar son dönemde yaşananların üretimin stratejik önemini yeniden gösterdiğine dikkat çekiyor. Türkiye’nin sanayi altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve coğrafi konumuyla güçlü bir üretim merkezi olma potansiyeli taşıdığını belirten Yüceler, bu potansiyelin teknoloji, inovasyon ve katma değerli üretimle desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Türkiye’de kişi başına yılda 1 diş fırçası kullanılıyor

Difaş’ın büyüme planında Türkiye ağız bakım pazarındaki gelişim potansiyeli önemli bir yer tutuyor. Kaynak’ın paylaştığı sektör verilerine göre Avrupa’da kişi başına yılda ortalama 3-4 diş fırçası kullanılırken Türkiye’de bu sayı yaklaşık 1 seviyesinde kalıyor.

Kaynak, tüketici beklentilerinin de hızla değiştiğini belirterek şunları söylüyor:

“Tüketiciler artık kişiselleştirilmiş, konforlu, sürdürülebilir ve bilimsel olarak geliştirilmiş ürünleri tercih ediyor. Ağız sağlığı da genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’deki kullanım oranları, koruyucu bakım ve doğru ağız bakım alışkanlıkları açısından önemli bir gelişim alanına işaret ediyor.”

Çocuklarda diş çürüğü görülme oranının yüzde 75’in üzerinde olduğunu aktaran Kaynak, şirketin ürün geliştirmenin yanında erken yaşta doğru hijyen alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı da sorumluluk alanlarından biri olarak gördüğünü vurguluyor.

Yeni büyüme modeli: “Ağız Bakım 360°”

Difaş’ın uzun vadeli hedefini “Ağız Bakım 360°” yaklaşımı üzerine kurduklarını açıklayan Cevdet Yüceler, tüketicinin tüm ağız bakım ihtiyaçlarına çözüm sunan güçlü bir marka oluşturmak istediklerini söylüyor.

Yüceler, “Başarıyı finansal sonuçların ötesinde değerlendiriyoruz. Tüketicinin güven duyduğu, çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyduğu ve Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası pazarlarda temsil eden kalıcı bir marka oluşturmayı hedefliyoruz” diyor.

Şirketin inovasyon ajandasında sürdürülebilir malzemeler ve farklı kullanıcı gruplarına yönelik özel ürünler öne çıkıyor. Değiştirilebilir başlık sistemine sahip BioSwitch, biyobazlı kılları ve zeytin çekirdeği katkılı sapıyla plastik tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Yerli mühendislikle geliştirilen ProClinic Ortho ise ortodonti tedavisi gören kullanıcıların ihtiyaçlarına özel tasarımıyla şirketin yeni ürün portföyünde yer alıyor.

Disney iş birliği 2030’a kadar sürecek

Difaş’ın stratejik büyüme alanlarından birini de çocuk kategorisi oluşturuyor. Şirket, Disney ile 2030 yılına kadar devam edecek lisans iş birliği kapsamında sevilen karakterleri ağız bakım ürünlerine taşıyor.

Kaynak, çocuk kategorisini toplumsal fayda yaratılabilecek stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, “Ağız bakım alışkanlığının çocuklukta kazanıldığına inanıyoruz. Disney iş birliğimizle diş fırçalama alışkanlığını çocuklar için daha eğlenceli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Organizasyonel dönüşümün şirketin büyümesine katkı sağladığını ifade eden Kaynak, Difaş çalışanlarının yüzde 53’ünü kadınların oluşturduğunu da belirtiyor. Son yıllarda daha çevik, veri odaklı ve entegre bir organizasyon yapısı kurduklarını söyleyen Kaynak, çalışan gelişimi ve farklı bakış açılarını destekleyen kurum kültürünün büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguluyor.

İhracatta yeni pazarlar gündemde

Difaş’ın önümüzdeki dönem ajandasında inovatif ürün yatırımlarını artırmak, ihracat yapılan pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmak ve yeni ağız bakım kategorilerine girmek bulunuyor.

Kaynak, uzun vadeli hedeflerini, “Difaş’ı ağız bakımında referans gösterilen, tüketiciyi bilinçlendiren ve inovasyona yön veren uluslararası bir marka haline getirmek istiyoruz” sözleriyle açıklıyor.