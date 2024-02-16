Şimşek, TCMB'nin piyasa beklenti anketi sonuçlarını değerlendirdi

Mehmet Şimşek, "Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" dedi.

16.02.2024 15:34:180
Paylaş Tweet Paylaş
Şimşek, TCMB'nin piyasa beklenti anketi sonuçlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Her kategoride liderlik hedefliyoruz

Her kategoride liderlik hedefliyoruz

Enflasyondan korunmak mümkün mü?

Enflasyondan korunmak mümkün mü?

Ekonomi stres testinden geçiyor

Ekonomi stres testinden geçiyor

CEO'nun ikinci yarı umudu 2024

CEO'nun ikinci yarı umudu 2024

Migros'un 3'lü büyüme modeli

Migros'un 3'lü büyüme modeli

Son çeyrek hızlı gidecek

Son çeyrek hızlı gidecek

Yorum Yaz