Şimşek'ten, Fitch kararı için ilk yorum

Şimşek: 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu.

9.03.2024 12:10:050
Paylaş Tweet Paylaş
Şimşek'ten, Fitch kararı için ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Anadolu Grubu’nda bayrak değişimi

Anadolu Grubu’nda bayrak değişimi

Küresel piyasalar gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklı

Küresel piyasalar gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklı

Şimşek'ten, Fitch kararı için ilk yorum

Şimşek'ten, Fitch kararı için ilk yorum

Şubat ayında otomobil pazarının ilk 3'ü değişti

Şubat ayında otomobil pazarının ilk 3'ü değişti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükselti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükselti

Akbank ve Enerjisa'dan temettü kararları

Akbank ve Enerjisa'dan temettü kararları

Yorum Yaz