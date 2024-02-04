Şimşek'ten Karahan'a tam destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

4.02.2024 18:07:560
Paylaş Tweet Paylaş
Şimşek'ten Karahan'a tam destek mesajı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şimşek'ten Karahan'a tam destek mesajı

Şimşek'ten Karahan'a tam destek mesajı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

Küresel piyasalarda gelecek hafta neler bekleniyor: Yurtiçinde gözler enflasyon rakamlarında

Küresel piyasalarda gelecek hafta neler bekleniyor: Yurtiçinde gözler enflasyon rakamlarında

Bakan açıkladı: SGK emeklilerinin ek zamları ne zaman ödenecek?

Bakan açıkladı: SGK emeklilerinin ek zamları ne zaman ödenecek?

Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun ana destekçisi oldu

Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun ana destekçisi oldu

Emekli maaşlarına 'ek zam' Resmi Gazete’de yayınlandı

Emekli maaşlarına 'ek zam' Resmi Gazete’de yayınlandı

Yorum Yaz