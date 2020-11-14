'Siparişler Çin'den dönmeye başladı'

Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Çin'den Türkiye'ye siparişlerinin döndüğünü belirterek, "Türkiye'nin önünde çok büyük fırsat var. Sektör olarak yatırım yapmamız ve kapasite artırmamız lazım" diyor.

Hazır giyim sektörü yavaş yavaş toparlanıyor. Dev markaların risk yönetimi doğrultusunda Türkiye’ye dönmeleri yeni bir fırsat yarattı. Çin'den Türkiye'ye siparişlerinin döndüğünü kaydeden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Çin’den kayan siparişleri alabilirsek ABD’ye ihracatımızın 2-4 milyar dolara çıkabileceğini düşünüyor. Ancak ekstra kapasite yaratılması gerektiğini söyleyen Şankaya, Amerikalıların kapasiteyi sorguladığına dikkat çekiyor ve ekliyor: "Sektör kabuk değiştirecek. Yavaş yavaş ABD talebine cevap verecek şekilde dönüşecek. ABD’ye üretim için doğu bölgelerinde 3-5 bin kişilik fabrikaları kurmalıyız."

Çin'den Türkiye'ye siparişlerinin döndüğünü kaydeden Şankaya, "Markalar risk yönetimi olarak her şeyi Çin'den tutmanın son yaşadıkları olaydan sonra ciddi sorun oluşturduğu gördü. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından dolayı da riski azaltmak istiyorlar. Markaların Çin'de yaptırdıkları modellerden yaklaşık yüzde 25-30 dönüş olacağını tahmin ediyorum. Şu anda Uzak Doğu'dan Türkiye'ye talep gelmeye başladı. Türkiye'nin önünde çok büyük fırsat var. Sektör olarak buna cevap vermemiz, yatırım yapmamız ve kapasite artırmamız lazım." diyor.

Yazının devamı için tıklayın



