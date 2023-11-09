Şirket satın alma ve birleşmelerinde artış

Birleşme ve satın almalar, son 5 yılda ortalama 10 milyar dolar bandına oturdu. Bu yıl ise seçim, deprem ve global konjonktürün de etkisiyle işlem sayısı ve hacmi düşük seyrediyor...

9.11.2023 13:22:080
Paylaş Tweet Paylaş
Şirket satın alma ve birleşmelerinde artış

Capital Ekim 2023 sayısından

Ancak beklenti, yeni ekonomi yönetimiyle önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ülke riskinin düşmesi ve M&A pazarının 20 milyar dolar seviyelerine gelmesi. Halihazırda başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve ABD’li şirketler üretim gücüyle dikkat çeken Türk şirketlerine ilgi gösteriyor. Türk şirketleri de birleşme ve satın almalara açık, ancak konjonktür etkisiyle şirket değerlemelerinin istenen seviyelerde olmadığını düşünüyor, satıştan çok yurt dışında satın alma fırsatlarıyla ilgileniyorlar.

2019 yılında 102 işlemle 3,8 milyar dolar olan birleşme satın alma hacmi, 2020’de pandemiye rağmen 106 işlemle 6,7 milyar dolar olmuştu. 2021 yılında da 189 işlemle 10,5 milyar dolara ulaşan hacim, 2022’de 222 işlem ve 14,9 milyar dolarla önemli bir büyüme ortaya koydu. Start up’lar ve girişim sermayesi fonları dahil edildiğindeyse hacim önemli ölçüde arttı…

•ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabancı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Sabancı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

GİGDER’de bayrak değişimi

GİGDER’de bayrak değişimi

Şirket satın alma ve birleşmelerinde artış

Şirket satın alma ve birleşmelerinde artış

Yerli kart TROY'a talep hız kazandı

Yerli kart TROY'a talep hız kazandı

Tüketiciler Birliğinden bankalara "yerli kart" çağrısı

Tüketiciler Birliğinden bankalara "yerli kart" çağrısı

KARDEMİR'den emekli olanlara müjde!

KARDEMİR'den emekli olanlara müjde!

Yorum Yaz