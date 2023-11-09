Şirket satın alma ve birleşmelerinde artış

Birleşme ve satın almalar, son 5 yılda ortalama 10 milyar dolar bandına oturdu. Bu yıl ise seçim, deprem ve global konjonktürün de etkisiyle işlem sayısı ve hacmi düşük seyrediyor...

Capital Ekim 2023 sayısından

Ancak beklenti, yeni ekonomi yönetimiyle önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ülke riskinin düşmesi ve M&A pazarının 20 milyar dolar seviyelerine gelmesi. Halihazırda başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve ABD’li şirketler üretim gücüyle dikkat çeken Türk şirketlerine ilgi gösteriyor. Türk şirketleri de birleşme ve satın almalara açık, ancak konjonktür etkisiyle şirket değerlemelerinin istenen seviyelerde olmadığını düşünüyor, satıştan çok yurt dışında satın alma fırsatlarıyla ilgileniyorlar.

2019 yılında 102 işlemle 3,8 milyar dolar olan birleşme satın alma hacmi, 2020’de pandemiye rağmen 106 işlemle 6,7 milyar dolar olmuştu. 2021 yılında da 189 işlemle 10,5 milyar dolara ulaşan hacim, 2022’de 222 işlem ve 14,9 milyar dolarla önemli bir büyüme ortaya koydu. Start up’lar ve girişim sermayesi fonları dahil edildiğindeyse hacim önemli ölçüde arttı…

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