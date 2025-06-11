Şirketini satan CEO, çalışanlarını milyoner yaptı

69 yaşındaki CEO, şirketini 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satarak 19 çalışanını milyoner yaptığını açıkladı.

Dave’s Hot Chicken’ın 69 yaşındaki CEO’su Bill Phelps, CNBC’ye yaptığı açıklamada, özel sermaye şirketi Roark Capital’in Kaliforniya merkezli tavuk zincirinin çoğunluk hissesini yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın almasının ardından, 19 çalışanının milyoner olduğunu söyledi.

Phelps, 'Bazı yatırımcılarım ‘çok fazla para veriyorsun, bu doğru değil’ dediler. Diğer yatırımcılar için ayağa kalkmak konusunda kesinlikle haklıydılar. Onların bir emanet görevi var, ancak benim bu işi kuran insanlara karşı bir görevim var ve bu anlaşmadaki tüm paydaşlara karşı dürüst davrandım' dedi.

Anlaşmanın bir parçası olarak Dave’in her kurumsal çalışanı, mağaza müdürü ve yardımcı müdürü, yıllık maaşlarına neredeyse eşit bir ikramiye aldı.

Dave’in başkanı ve COO’su Jim Bitticks, Dave’s Hot Chicken şirketinin 2017 yılında üç çocukluk arkadaşının Los Angeles’taki bir otoparkta tavuk parmakları standı açmak için birikimlerinden 900 dolar birleştirmesiyle başladığını söyledi.

1994 yılında Wetzel’s Pretzels’ı kuran ve 2020 yılına kadar Blaze Pizza’nın yönetim kurulunda yer alan franchise işinde deneyimli Bill Phelps, bir yatırımcı grubunun markayı franchise etme planlarıyla şirkette hisse satın almasının ardından 2019 yılında Dave’s’in CEO’su oldu .

Hakkını verene hakkını vermek

2024 yılında Dave’in kurucu ortağı Arman Oganesyan yaptığı açıklamada, ilk günlerde şirkette hisse arayan birçok yatırımcının kendilerine kur yaptığını, ancak Phelps ve diğer yatırımcılarının, Oganesyan ve diğer kuruculara yaptıkları iş için kredi vermeye istekli olmaları nedeniyle öne çıktıklarını söyledi.

Oganesyan, Phelps’in liderlik tarzında, hak edene hak ettiği değeri vermenin hala itici bir faktör olduğunu anlattı. Dave’in kurumsal operasyonlarının lideri olarak, çalışanlarının işlerini iyi yapacaklarına güvendiği için “cömertçe” ödeme yaptığını ifade etti.

“Yatırımcılarımdan biri bana yönetim tazminatının nasıl olması gerektiği konusunda hiçbir fikrim olmadığını söyledi,” diyor Phelps kıkırdayarak. “Ve haklı, çünkü onlara yönetici olarak bakmıyorum. Onlara bu yolculuktaki ortaklarım olarak bakıyorum ve onlara yolculuktaki ortaklar olarak tazminat ödüyorum.”

Milyoner yapmak

Phelps, bir şirketi satın alarak çalışanlarını milyoner yapan ilk CEO değil.

Milyarder yatırımcı Mark Cuban, geçen yıl sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, sattığı her şirkette çalışanlarına ikramiye vermeyi alışkanlık haline getirdiğini söyledi. 1999′da Broadcast.com’u 5,7 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında Yahoo’ya sattığında, şirketin 330 çalışanından 300′ünün milyoner olduğunu söyledi.

Bulut siber güvenlik firması Zscaler’ın milyarder kurucusu ve CEO’su Jay Chaudhry, 1998 yılında ilk şirketi SecureIT’yi tüm hisse senetlerini kapsayan bir anlaşmayla VeriSign’a sattığında, VeriSign’ın hisse senedi fiyatının iki yıl sonra yükselmesiyle en az 70 çalışanının milyoner olduğunu açıklamıştı; ″Şirkette insanlar çıldırıyordu, çünkü hiç bu kadar çok para düşünmemişlerdi,” dedi. “Birçoğu yeni evler satın alıyordu. Yeni arabalar satın alıyorlardı. İstediklerini yapabiliyorlardı.”