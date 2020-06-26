İş görüşmelerinde online dönem

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını işe alım süreçlerini de etkiledi. Şirketler bu dönemde sadece mülakatları değil oryantasyonları da online'a taşıdı.

Şirketlerin neredeyse tümü beyaz yakalı istihdamında tüm iş mülakatlarını online gerçekleştiriyor, mavi yakalarda ise sosyal mesafe kuralına uygun birebir görüşmeler yapılıyor.

2020 sonuna dek 350 kişiye istihdam sağlamayı planlayan KPMG Türkiye'nin İK Direktörü Emre Çavuşoğulları, "Süreç başından itibaren tüm görüşmelerimizi online ortama taşıdık. Adaylar ve görüşmeleri gerçekleştiren yöneticiler açısından son derece verimli oldu" diyor.

2020'de kadrosuna 40 yeni kişi katmayı hedefleyen ABC Deterjan'ın İK Müdürü Esin Demirbaş ise "Bu dönemde tüm pozisyonların mülakatında online araçları kullanarak işe alım sürecimizin aksamasını engellemeye çalıştık" diye konuşuyor.

"ONLINE ORYANTASYON"

GittiGidiyor ise bu süreçte sadece mülakatları değil işe alım sonrası ilk önemli aşama olan "oryantasyonu" da dijital olarak gerçekleştirmeye başlamış. GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel, "Henüz yüz yüze tanışamadığımız yeni arkadaşlarımız var ancak çok oturmuş bir sistemimiz olduğu için hem işe hem ekibe adaptasyonlarının oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim" diyor.

sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker ise COVID-19 sonrası işe başlangıç, oryantasyon ve adaptasyon aşamalarını içeren "yeni başlayan çalışan deneyimi"ni dijital platform üzerinde inşa ettiklerini anlatıyor.











