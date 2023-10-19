Şirketlerde yeni güç merkezi nereden geliyor?

Geçmişte geniş fiziksel ağ, ölçekli olmak, doğru lokasyon, farklı alanlarda faaliyet gösterme, büyük merkez ofisler, ucuz iş gücüne sahip olma bu etkenler arasında sayılıyordu. Oysa son 3 yılda şirketlerin gücünü artıran etkenler farklılaştı.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Capital Eylül 2023 sayısından

Artık geniş fiziksel ağlar yerine, dijital ağlardan söz ediliyor. Doğru lokasyondan ziyade etkin lojistikle hızlı hizmet ön planda. Ucuz iş gücüyse yerini kalifiye eleman arayışına bıraktı. Büyük ve hantal değil etkin, hızlı ve dijital olmak da yeni dönemin oyun değiştiren kuralları arasında…

Bundan 10 yıl önce bankacılıkta kritik güç geniş şube ağı, perakendede mağaza yaygınlığı ve insan kaynakları, gıdada dağıtım teşkilatı, satış ve lojistik, kimyada ise ölçekti. Aradan geçen süre zarfında özellikle dijitalleşme ve yeni teknolojik gelişmeler tüm sektörlerde gücün kaynağını değiştirdi. Örneğin bankacılıkta şube sayısının çokluğu bugün belki de hantallığı ifade ederken açık bankacılıkla kazanılan her yeni müşteri, bankanın gücüne güç katıyor. Sadece bankacılıkta değil bugün artık yeni kritik güç, pek çok sektörde farklı yeteneklerden ve yetkinliklerden geliyor.

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