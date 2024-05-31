Şişe Cam temettü ödeme tarihi

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bugün temettü dağıtan şirketler arasında. Buna göre Şişe Cam pay başına brüt 0,7181998 TL, net 0,6463798 TL temettü dağıtacak.

31.05.2024 09:42:090
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Şişe Cam temettü ödeme tarihi

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 31 Mayıs 2024.

Ödeme tarihi ise 4 Haziran 2024 olacak.

Peki, Şişe Cam ne kadar temettü ödemesi yapacak?

Şirket daha önce KAP'a yaptığı bildirimde temettü tutarını duyurmuştu.

Buna göre Şişe Cam pay başına brüt 0,7181998 TL, net 0,6463798 TL temettü dağıtacak.

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