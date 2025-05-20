Şişecam 3 kategoride ihracat şampiyonu oldu

Bu yıl 90’ıncı yaşını kutlayan, cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncusu Şişecam; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından yedincisi düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 3 farklı kategoride ‘İhracat Şampiyonu’ ödülü kazandı.

2024 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende Şişecam; ‘Düz Cam’, ‘Cam Ev Eşyası’ ve ‘Cam Ambalaj’ kategorilerinde ‘En Fazla İhracat Yapan Firma’ ödülünü almaya hak kazandı. 2024 yılında 186 milyar TL düzeyinde konsolide net satış gerçekleştiren Şişecam’ın, Türkiye’den yapılan ihracatla yurt dışındaki üretim tesislerinden elde edilen satışların toplamını ifade eden uluslararası satışlarının, toplam konsolide satışlar içindeki payı yüzde 59 olarak kaydedildi. Aynı yıl içinde 30 milyar TL tutarında yatırım yapan Şişecam’ın ihracat hacmi ise 962 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2024 yılı boyunca 5,6 milyon ton cam, 4,6 milyon ton soda külü ve 3,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu vizyonu ve imzası ile Türkiye İş Bankası tarafından Türkiye’nin cam sanayisini inşa etmek amacıyla kurulan Şişecam, yerel bir girişim olarak başladığı gelişim yolculuğunda yıllar içinde cam ve kimyasallar sektörlerinde küresel bir oyuncuya dönüştü. Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, sektörlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri.

Şişecam; Türkiye, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna-Hersek, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD dahil olmak üzere dört kıtada, 14 ülkede üretim yapıyor. Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, madencilik, enerji ve geri dönüşüm sektörlerinde öncü bir rol oynuyor. İnovasyon ve teknolojiyi işinin merkezinde tutarak yetkin tedarik zinciri sayesinde ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterileriyle buluşturuyor.