Şişecam ile ICRON'un ortaklık süreci tamam

Şişecam’ın yüzde 100 iştiraki olan Şişecam Investment B.V’nin Türk teknoloji şirketi ICRON’dan hisse alım işlemi yapılan kapanış genel kurulu ile gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Investment B.V. Genel Kurulu’na Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, ICRON Kurucu Ortağı Tamer Ünal, ICRON Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gürer Ünal ve ICRON Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertuğrul katıldı.

Gerçekleşen işlem sonucunda, ICRON’un yüzde 3 payı, 3 milyon dolar karşılığında Şişecam Investment B.V. tarafından satın alındı. Söz konusu hisse alımı ile eşzamanlı olarak ayrıca ICRON’un sermayesinin yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından iştirak edilerek 5 milyon dolar karşılığında artırılması kararı da alındı. Bu sermaye artırımı ile Şişecam Investment B.V’nin ICRON’daki payı yüzde 15,66’ya yükselecek.

2023 yılının ilk yarısında farklı sektörlere operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan ICRON'a yatırım yapmak üzere niyet mektubu imzalayan Şişecam, ICRON ile ortaklık konusunda anlaşmaya vardığını Ekim 2023'te duyurmuştu. Rekabet Kurulu tarafından da onaylanan sözleşme kapsamında Şişecam, ilerleyen dönemde ICRON'daki toplam payını yüzde 49'a kadar yükseltmesine olanak tanıyacak satın alım opsiyon hakkını da elinde bulunduruyor.

Şişecam, yazılım teknolojileri alanındaki ilk yatırımı olan bu ortaklıkla, yüksek potansiyele sahip ICRON ile büyümeyi, mevcut faaliyetlerindeki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Dünyanın saygın teknoloji araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından Gartner’ın global ölçekte en iyi 20 firmaya yer verdiği “Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions”ın 2023 listesinde yer alan ICRON’un, Şişecam’ın güçlendirdiği dijital altyapısı ve günün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan kalite yaklaşımıyla hem operasyonel hem de finansal performansa katkı sunması bekleniyor.

Şişecam'dan kapasite artışı kararı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Yönetim Kurulu toplantısında, Mersin Soda Külü tesisinde 175 bin ton/yıl ağır soda külü kapasite artışı yatırımının gerçekleştirmesine karar verildiğini duyurdu.



Şişecam'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'muzun 15.01.2024 tarihli toplantısında, Mersin Soda Külü tesisimizde, 175 bin ton/yıl ağır soda külü kapasite artışı yatırımının gerçekleştirmesine karar verilmiştir. Bu yatırım ile; Şişecam'ın cam faaliyet alanında devam eden Tarsus merkezli düzcam ve buzlu cam yatırımlarının tamamlanmasıyla hızla artacak soda külü ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanması yoluyla hammadde tedariğinin uzun dönemde güvence altına alınmasının yanı sıra soda külü faaliyet alanındaki rekabetçi konumun daha da güçlendirilmesi ve ihracat pazarlarındaki mevcut altyapının korunması hedeflenmektedir. Halihazırda 1,5 Milyon ton/yıl soda üretim kapasitesine sahip Mersin Soda Külü tesisimiz dahil, Şişecam'ın dünya çapındaki toplam soda külü üretim kapasitesi 5 Milyon ton/yıl'dır. Söz konusu, işletme sermayesi dahil yatırım bedeli yaklaşık 125,3 Milyon USD olarak öngörülen ve 2026 yılı içerisinde devreye alınması hedeflenen kapasite artışıyla, Şişecam'ın Türkiye'de kurulu soda külü üretim kapasitesinin 1,7 Milyon tona ulaşması beklenmektedir.