Slumpflasyon nedir?

Slumpflasyon nedir? sorusu finansal sözlükte merak edilenler arasında. İşte slumpflasyon teriminin anlamı:

9.06.2020 05:00:000
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Slumpflasyon nedir?

Capital Dergisi Finans Editörü Elçin Cirik’in “Slumpflasyon nedir? Ekonomiye nasıl etki eder?” sorusuna Capital Dergisi için verdiği yanıt şöyle:

SLUMPFLASYON NEDİR?

Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir. Ekonomik krizlerin en zoru budur. Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamak gerekir.

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