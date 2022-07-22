SOCAR Başkanı Rövşan Najaf oldu

Söz konusu atama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla gerçekleşti.
SOCAR Birinci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini yürüten Rövşan Najaf, SOCAR Başkanı olarak atandı.
Söz konusu atama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla gerçekleşti.
Najaf, devlet kurumlarındaki görevlerinin yanı sıra 2007-2008 yıllarında SOCAR'ın yurt dışı burs programı kapsamında ABD'deki Columbia Üniversitesinde ekonomik politika yönetimi, uluslararası enerji yönetimi ve politikası alanında yüksek lisans derecesini başarıyla tamamladı.
2008-2009 yıllarında SOCAR'ın Yatırımlar Departmanında Yatırım Sözleşmeleri Daire Başkanı olarak çalışan Najaf, SOCAR Birinci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini üstlenmeden önce Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcılığı görevini yürüttü.