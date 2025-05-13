ŞOK Marketler'den ilk çeyrek açıklaması

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel: Önümüzdeki dönemde de yenilikçi bakış açımızla yatırımlarımızı sürdürerek büyümeye, topluma ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz.

ŞOK Marketler, yılın ilk çeyreğinde cirosunu 54 milyar liraya ve mağaza sayısını 11 bin 18'e yükseltti.

ŞOK Marketler, 2025'in ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirilen sonuçlara göre, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5 artırarak 54 milyar liraya çıkaran ŞOK Marketler, mağaza sayısını ise 11 bin 18'e yükseltti.

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2025'in ilk çeyreğinde yatırımlarını ve büyümeyi sürdürdüklerini, müşterilerin bütçesi ve Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Bu yıl ramazanda, geçen yılın fiyatları ve özel indirimlerle müşterilerin yanında olduklarına değinen Demirel, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz kampanyalarla her gün daha fazla müşterimize kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için çalıştık. Tüm bu kampanyalarımızın yanı sıra 'Win' sadakat programımıza özel avantajlarımızla, Win'li müşterilerimize ekstra indirim ve kazanç sağlıyoruz. 'Tarladan Sofraya' doğrudan alım modeliyle mağazalarımızda satışa sunduğumuz ürünlerimiz, yerli üretime desteğimiz, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz işbirlikleriyle müşterilerimizi ve paydaşlarımızı memnun ederken, topluma da katkı sağlıyoruz."

Demirel, "Önümüzdeki dönemde de yenilikçi bakış açımızla yatırımlarımızı sürdürerek büyümeye, topluma ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yerli üreticiye katkı sağlanıyor

Başta temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde olmak üzere birçok ürün grubunda müşterilerine avantajlı alışveriş imkanı sunan Şok Marketler, Ramazana özel 100 temel ihtiyaç ürününü 2024 Mart ayı fiyatlarıyla satışa çıkarmıştı.

"Her Gün Ucuz Fiyat", "ŞOK Ucuz Hep Ucuz" ve sadakat uygulaması Win'e özel kampanyalarla müşterilerinin bütçesini destekleyen şirket, Tarladan Sofraya yaklaşımı kapsamında yerli üreticiye destek veriyor. Manisa'nın Akhisar ve Bursa'nın Gemlik ilçelerindeki bahçelerden toplanarak doğal fermantasyon yöntemiyle işlenen Lio Zeytin marka ürünler, üretim sürecinin her aşamasında denetlenerek el değmeden paketleniyor.

ŞOK Marketler, sürdürülebilir tarım ve yerel kalkınmaya katkı sağlamaya da devam ediyor. "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünleri mağazalarında müşterilerle buluşturmayı sürdüren şirket, kadınların üretime katılımını destekleyerek ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesini hedefliyor.