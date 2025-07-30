Son 2 gün: Ehliyet yenilenmezse ne olur?

Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek. Ehliyet yenilemede son tarih için artık son 2 gün... Peki, bu süreçte ehliyet yenilenmezse ne olacak?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğün verilerine göre 28 Temmuz itibarıyla 2 milyon 482 bin 461 kişinin sürücü belgesi için yenileme işlemi yapmadığı belirlenmişti. Son rakam bilinmiyor ancak ehliyet yenilemede artık son 2 gün.

Peki, kalan sürede ehliyet yenileme yapılmazsa ne olacak?

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Sürenin uzatıldığına dair bir açıklama da yapılmadı.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIYOR?

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- Randevu alımı:

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- Başvuru yerine gidilmesi:

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyetin teslim alınması:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.