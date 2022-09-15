Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1,5 milyonu geçti

'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı, ikinci gününde saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841 oldu.

15.09.2022 12:15:000
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Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1,5 milyonu geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular ikinci gününde saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı. Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

Arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim’de başlayacak

Kurum sosyal konut başvurularının 31 Ekim’de tamamlanacağını belirtti. Bakan Kurum, arsa ve iş yeri başvurularının ise 10 Ekim’de başlayacağını, 7 Kasım’da sona ereceğini bildirdi.

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