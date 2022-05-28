S&P Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü

Geçen hafta da Moody’s borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek ülkenin kredi notunu üçüncü en düşük kademeye çekmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Ukrayna’nın kredi notunu Rusya’nın saldırısının önceki tahminlerden daha zarar verici boyutta olması nedeniyle bir kademe düşürdü.

Ülkenin yabancı para cinsinden kredi notu CCC+’ya düşürüldü. Bu, temerrüt seviyesinin 5 kademe üzerinde. Kamu finansmanı, savaşın neden olduğu finansal istikrarsızlık, dış denge gibi ekonomideki riskler nedeniyle görünüm de negatif olarak belirlendi.

Açıklamada “Ukrayna ekonomisinin aldığı büyük zarar, kamu borcu ödemelerinde uluslararası finansmana bağımlı hale getirdi” ifadeleri yer aldı. Kurum ayrıca çatışma 2022’nin ikinci yarısında da devam ederse GSYH’nin yüzde 40 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Geçen hafta da Moody’s borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek ülkenin kredi notunu üçüncü en düşük kademeye çekmişti.