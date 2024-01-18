SPK, SASA'nın tahvil ihracını onayladı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 3 milyar 547 milyon 703 bin 506 liralık nominal ihraç tavanlı paya dönüştürülebilir tahvil ihraç başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester Sanayi AŞ'nin paya dönüştürülebilir tahvil ihracını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 3 milyar 547 milyon 703 bin 506 liralık nominal ihraç tavanlı paya dönüştürülebilir tahvil ihraç başvurusunu onayladı.

Kurul, Azmi Öztaşbaşı, İsmail Güvenç ve Mehmet Ünal Çevik hakkında Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 18 Ocak 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Erdemoğlu Holding, Sasa'da pay aldı



Erdemoğlu Holding Sasa'da paylarla ilgili işlemlerine devam etti. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 17 Ocak tarihinde Erdemoğlu Holding'in 33,86-34,14 TL fiyat aralığından 2 milyon TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamaya göre 17 Ocak tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa'daki payları yüzde 55,3161 sınırına yükseldi.