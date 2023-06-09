SPK'dan 3 şirketin bedelli sermaye artırımına onay

Kurul, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 572,5 milyon liralık, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 68,2 milyon liralık, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ise 2,5 milyar liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Deniz Yatırım Menkul Değerler'in 900 milyon liralık, Doruk Faktoring AŞ'nin 110 milyon liralık, Global Menkul Değerler'in 70 milyon liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 380 milyon liralık, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon liralık, Akdeniz Faktoring'in 250 milyon liralık, Vakıf Faktoring'in 1 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 100 milyon lirayla Alnus Yatırım Menkul Değerler, 133 milyon lirayla Ak Faktoring, 150 milyon lirayla Şeker Yatırım Menkul Değerler, 700 milyon dolarla QNB Finansbank AŞ de yer aldı.

Kuruluş izinleri

SPK, Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin "CVentures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile WAM Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin "Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu", "Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" ve "İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurmasına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.

Has Portföy Yönetimi AŞ'nin "Değişken Şemsiye Fon", "Hisse Senedi Şemsiye Fonu", "Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ve "Serbest Şemsiye Fon" kurmasına izin verildi.

Kurul, 360 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınması talebi ile Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışı emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesi başvurusuna olumlu karar verdi.

İdari para cezaları ve erişim engelleri

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, ALB Yatırım Menkul Değerler AŞ, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Bank of America Yatırım Bank AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Midas Menkul Değerler AŞ, NCM Investment Menkul Değerler AŞ, Sanko Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ünlü Menkul Değerler AŞ, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'ye idari para cezası uygulanması kararı aldı.

Ayen Enerji AŞ (AYEN) pay piyasasında 4-5 Ekim 2022'de gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir isme, "sosyal medya hesabı üzerinden AYEN paylarına ilişkin olarak takipçilerine al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan AYEN paylarını satması" nedeniyle 1,9 milyon lira ceza uygulandı.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ (DITAS) pay piyasasında 7-26 Nisan 2022'de gerçekleştirilen işlemler ile ilgili 7 isme toplamda 2 milyon 358 bin liralık idari para cezası uygulanması kararı verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.