SPK'den borsadaki işlemlere ilişkin açıklama

Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, Kurulumuz da piyasa bozucu hareketlere karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır.

19.09.2022 09:27:000
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'den borsadaki işlemlere ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.

SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni denge etkisi

Yeni denge etkisi

İyilik ajandası

İyilik ajandası

Mevcudu koruyacağız

Mevcudu koruyacağız

Odakta gençler var

Odakta gençler var

Yüzde 120 büyürüz

Yüzde 120 büyürüz

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Yorum Yaz