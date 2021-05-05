Stellantis: Çip krizi bu çeyrek daha da kötüleşecek

Dev araba üreticisi Stellantis, çip krizinin ikinci çeyrekte daha da kötüleşebileceğini, belki gelecek yıla sarkabileceğini söyledi

PSA Group ve Fiat Chrysler’ın birleşmesiyle kurulan Stellantis, küresel çip tedarik krizinin yılın ilk çeyreğine nazaran daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

Bloomberg'in haberine göre Stellantis, çip krizinin yılın sonuna doğru çözülmeden önce ikinci çeyrekte daha da kötü hale geleceğini söyledi.

Krizin etkilerinin gelecek yıla kadar uzanabileceğini belirten Stellantis CFO’su Richard Palmer, “Görünüm görece sınırlı kalmaya devam ediyor. Bu krizin sadece geçip gideceğini varsaymak ihtiyatsızlık olur” dedi.

Şirketin ilk çeyrek geliri yüzde 14 artarak 37 milyar euro olurken, araç teslimatı yüzde 12 artarak 1,61 milyon oldu. Çip tedarik krizinden dolayı üretimin 190 bin adet azaldığı belirtilirken, Palmer ikinci çeyrekteki üretim sıkıntılarının daha yüksek sesle dile getirileceğini söyledi.

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Stellantis CEO’su Carlos Tavares ise milyarlarca euro tasarruf sağlamak için baskı altında. Bu görevin zorluğu ise salgın ve küresel çip tedarik sorunlarıyla birlikte daha da artmış durumda.

Intel CEO'su da çip krizinin süreceğini düşünüyor

Intel CEO'su Pat Gelsinger da küresel ekonomide birçok sektörü olumsuz etkileyen çip krizinin birkaç yıl daha devam edeceğini söylemişti. CBS News yayınında konuşan Gelsinger, şirketin çip üretimini artırmak ve otomotiv sektörüne çip tedarikini sağlamak için bazı üretim tesislerini yeniden devreye aldıklarını belirtti. Gelsinger, sektörlerden gelen talebi karşılamak için birkaç yıl geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD'nin küresel çip üretimindeki payının 25 yıl önce yüzde 37'lerde olduğunu belirten Gelsinger, mevcut durumda bu payın yüzde 12'lere gerilediğini söyledi. Gelsinger, "Tedarik zincirine kim bakarsa baksın bu konunun bir sorun olduğunu belirtiyor. Bu sektör oldukça kritik bir sektör ve bu üretimi ABD sınırları içinde daha fazla gerçekleştirmek, bu teknoloji üzerinde kontrolümüzü artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.