Şubatta 'enflasyon beklentisi' yükseldi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor.

29.02.2024 13:03:490
Paylaş Tweet Paylaş
Şubatta 'enflasyon beklentisi' yükseldi

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin 100 yıllık markalarını hangi kuşaklar yönetiyor?

Türkiye'nin 100 yıllık markalarını hangi kuşaklar yönetiyor?

Asırlık marka olma formülü

Asırlık marka olma formülü

BDDK'dan riskli yapılar için kredi kararı

BDDK'dan riskli yapılar için kredi kararı

Şubatta 'enflasyon beklentisi' yükseldi

Şubatta 'enflasyon beklentisi' yükseldi

Kişi başı gelir, dolar bazında zirve yaptı

Kişi başı gelir, dolar bazında zirve yaptı

Tarım, 2023'te küçülen tek sektör oldu

Tarım, 2023'te küçülen tek sektör oldu

Yorum Yaz