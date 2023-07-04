Sun Tekstil’den bedelsiz sermaye artışı

Sun Tekstil, 135.6 milyon olan sermayesini 474.6 milyon TL’ye yükselterek yüzde 250 bedelsiz sermaye artışı yapma kararı aldı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Sun Tekstil, 135.6 milyon olan sermayesini 474.6 milyon TL’ye büyüterek yüzde 250 bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirme kararı aldı.

Sun Tekstil, 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sonucunda 20 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da %20,71 oranındaki halka açıklık oranı ile işlem görmeye başlamıştı. Yönetim Kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artışı kararı alan Sun Tekstil’in sermayesi 474.600.000 TL'ye yükselecek.

Sun Tekstil, 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde şirketin 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamının Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 339.000.000 TL artırarak 135.600.000 TL'den 474.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların sahiplerine şirket sermayesinde mevcut payları oranında bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sun Tekstil KAP açıklamasında;

“Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde şirketimizin 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 339.000.000 TL artırılarak 135.600.000 TL'den 474.600.000 TL'ye yükseltilmesine, Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine şirket sermayesinde mevcut payları oranında bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.” bilgilerine yer verildi.

Sun Tekstil A.Ş. Hakkında: Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 312’nci sırada yer alan Sun Tekstil, kurulduğu 1987 yılından bu yana hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markaların çözüm ortağı olarak kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir ve Manisa’daki iki üretim tesisi ve konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 2.5 milyon adeti aşan ürüne imza atıyor, 1500 yeni tasarım geliştiriyor ve üretiminin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor. Hizmet sunduğu markaların global ağıyla birlikte ürünleri 100’e yakın ülkede tüketicilerle buluşan Sun Tekstil’in kumaş üreten Ekoten Tekstil unvanıyla İzmir’de ve Sun Textile LTD UK unvanıyla İngiltere’de kurulmuş iki bağlı ortaklığı bulunuyor. Sun Tekstil 20 Mayıs 2022’de Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştı.



