Sürdürülebilir endüstrinin enerjisi HANNOVER MESSE 2024’de

Dünyanın en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche Messe tarafından 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek HANNOVER MESSE fuarı teknolojiyle dünyaya ilham vererek; endüstride inovatif, sürdürülebilir ve dijital dönüşüme öncülük edecek. 4 bin firmanın katılacağı fuarda öne çıkan endüstri trendleri arasında; yapay zekâ, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0, Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücreleri yer alacak.

Endüstriyel dönüşüm temasıyla 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek HANNOVER MESSE Fuarı’nda 4 binden fazla şirket yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya gelecek. Fuarda öne çıkan endüstri trendleri arasında ise yapay zeka, karbon-nötr üretim, iklim koruma, sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0, hidrojen ve yakıt hücreleri yer alacak.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Deutsche Messe AG HANNOVER MESSE Global Direktörü Basilios Triantafillos, "Geçtiğimiz nisan ayında HANNOVER MESSE'de gördüğümüz gibi yenilikçi teknolojiler, iklim açısından nötr ve yüksek performanslı bir endüstriye giden yolu açıyor. Şirketlerin de bu doğrultuda otomasyon, yapay zeka ve enerji yönetimi kavramlarını nasıl uygulayacakları üzerine rehberlik almaya ihtiyaçları var. Kendi gelecek vizyonlarını oluştururken büyüme potansiyellerini sınırlamayacak bilgi ve yeniliklerden haberdar olmalılar. İşte tüm bu önemli konular HANNOVER MESSE 2024’de yer bulacak" dedi. HANNOVER MESSE 2024’ün "Sürdürülebilir Endüstriye Enerji Veriyor" ana teması altında ilgili sorulara cevaplar sunduğunu belirten Triantafillos, "Çözüm; yeni teknolojiler ile sektörler arası iş birliği ve net bir politik çerçevenin harmanlanmasından geçiyor" açıklamasında bulundu.

Yeşil bir gelecek için çözümler sunulacak

HANNOVER MESSE'nin 2024 organizasyonunda makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve dijital endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketler daha yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya gelecek. 4.000'den fazla şirketin birleşik bir endüstriyel ekosistemi temsil edeceği fuarda otomasyon, dijitalleşme ve elektrifikasyonun iklim nötrlüğünü nasıl sağlayabileceği ortaya konacak. HANNOVER MESSE’de öne çıkan endüstri trendleri arasında yapay zeka, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0 ve Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücreleri yer alacak.

Fuara Türkiye imzası

Hannover Fairs Turkey‘in bir yandan iş ortaklarıyla birlikte büyük çoğunluğu imalat sanayi odaklı olmak üzere 10 fuar düzenlediğini diğer yandan ise Deutsche Messe tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen fuarlara Türkiye'den katılımlar organize ettiğini belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Annika Klar, “Geçtiğimiz yıl farklı kıta ve ülkelerden 4.000'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapan fuar, bu yıl da bu istikrarını sürdürecek. Türkiye, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) desteği ve Hannover Fairs Turkey'in organizasyonuyla fuarda 140'a yakın firma tarafından temsil edilecek. Türkiye üretim ve ihracatta her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Sanayi alanında üretim ve ihracat yapan firmalar, imalat, istihdam ve Ar-Ge süreçlerine yaptıkları yatırımlarla dikkat çekiyor. Bu başarının anahtarı, firmaların gösterdikleri istikrarlı çabada yatmakta. Gelişen sanayi tesisleri, artan katma değer, büyüyen kapasiteler ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlerle Türkiye sanayisi her geçen gün büyüyor. Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen üretimini durdurmayan ve teknoloji yatırımlarına devam eden Türkiye sanayisi, uluslararası fuarlarda da öne çıkıyor. HANNOVER MESSE aracılığıyla iş görüşmelerine aktif olarak katılan firmalar, yeni bağlantılar, projeler ve işbirlikleri için fırsatlar buluyor“ dedi.

Yerli üreticiler 1992 yılından bu yana kesintisiz olarak HANNOVER MESSE’de

HANNOVER MESSE’nin sanayi sektörü için dünyadaki en önemli buluşma noktası olduğuna değinen İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “İstanbul Ticaret Odası olarak 1992 yılından bu yana kesintisiz şekilde sanayicimizi HANNOVER MESSE fuarıyla küresel vitrine taşıyoruz. Bugün bu üretken ve geleceğe yön veren platformda yer almaktan ve ülkemiz adına milli katılım organizasyonunu yeniden düzenleyecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Fuara katılım demek; daha fazla rekabetçi olmak, daha fazla ihracat imkanı yakalamak, daha fazla üretim ve istihdama ulaşmak demek. Bu yıl 77. defa kapılarını açacak olan ve dünya endüstrisinin nabzını tutan HANNOVER MESSE fuarı İstanbul Ticaret Odası olarak büyük önem verdiğimiz bir organizasyon. Burada atılan tohumlar, ne mutlu ki sektörün küresel bağlantılarını daha da kuvvetlendirdi. Türkiye’nin Hannover’deki katılım alanı ve katılımcı sayısı her yıl artmaktadır. Türkiye 2023’te, fuarda katılımcı firma sayısında ev sahibi Almanya’dan sonra 3’üncü büyük yabancı katılımcı oldu. Beş ayrı salonda, 1.800 metrekarede 81 katılımcımızla HANNOVER MESSE 2024’te yer alacağız. Ayrıca 140’ı aşkın firmamız da fuara bireysel olarak iştirak ederek Türkiye’yi ve sektörün gücünü temsil edecek” dedi.

Norveç Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder de partner ülke olarak HANNOVER MESSE Fuarı’nda yer almaktan büyük bir onur ve heyecan duyduklarını söyleyerek şu bilgileri verdi: “Doğal kaynakları doğru yönetmede, yenilenebilir enerji ile yeşil dönüşüm süreçlerinde 100 yılı aşkın deneyimi ile Norveç özellikle temiz enerji üretiminde eşsiz bir noktada bulunuyor. Ayrıca Norveç, üstün nitelikli iş gücüne sahip bir ülke olarak uzun vadeli ortaklıklar konusunda da iş birlikçi bir konumda. Yeşil sanayi dönüşümünün de öncülüğünü üstlenen Norveç, dünyada likit hidrojenle çalışan ilk gemiyi de üreten, elektrikli araba inovasyonu ve sürdürülebilir rüzgar endüstrisi üzerine çok uzun yıllardır çalışan bir ülke. Bu vesile ile Türkiye’nin de 2053 hedefinde net sıfır emisyona geçme çalışmaları olduğunu biliyoruz. Norveç ve Türkiye arasında enerji ve denizcilik sektörlerinde iş birliğinin geliştirilebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasında iş birliğinin bu anlamda gelişmesi için Norveç’in teknolojik çözümlerinin Türkiye için uygun olabileceğini düşünüyoruz. Net sıfır emisyona geçiş ile ilgili bilgi birikimimizi paylaşmaktan ve iş birliğine gitmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Türkiye‘deki paydaşlarmızı bu yıl düzenlenecek olan HANNOVER MESSE‘ye katılmaya teşvik ediyor ve onları iki Norveç pavilyonunu ziyaret etmeye davet ediyorum. Norveç'in teknolojik çözümleri Türkiye için çok uygun olabilir ve HANNOVER MESSE yeni bağlantılar kurmak ve Norveç-Türkiye uyumunu arttırmak için harika bir fırsat olacaktır.“

Dünya pazarının liderleri HANNOVER’da

HANNOVER MESSE 2024’ün katılımcı şirketleri arasında Amazon Web Services, Bosch Rexroth, Google Cloud, Microsoft, Salzgitter AG, SAP, Schneider Electric ve Siemens gibi global teknoloji şirketlerinin yanı sıra Beckhoff Automation, EBM-Pabst, Festo, ifm electronic, igus, LAPP, Pepperl+Fuchs, Pilz, Q-CELLS, Rittal, Turck ve WAGO gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler de yer alacak. Bavaria Innovative, çeşitli Fraunhofer enstitüleri, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) ve Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı gibi önde gelen araştırma kuruluşları, Ar-Ge ve teknoloji transferinin mevcut durumuna dikkat çekecek. 300'den fazla endüstriyel start-up şirketi, girişimcilik ve inovasyondaki odağı güçlendirecek

Hidrojene ilgi giderek artıyor

Üretim ve ulaşım gibi sektörleri karbonsuzlaştırmaya yönelik projelere hükümetlerin ve şirketlerin yatırımları arttıkça yeşil hidrojene olan ilgi de giderek artıyor. Bu doğrultuda HANNOVER MESSE, 2024 organizasyonunda 300'den fazlası “Hidrojen + Yakıt Hücre Avrupa” (Hydrogen + Fuel Cells Europe) grup katılımı olmak üzere hidrojen ve yakıt hücre endüstrisinden yaklaşık 500 şirkete ev sahipliği yapacak.

2024’te partner ülke: Norveç

Dünya endüstrisini bir araya getiren HANNOVER MESSE’nin 2024 organizasyonu için partner ülkesi Norveç oldu. Fuarda Norveç, "Norveç 2024: Yeşil Endüstriyel Geçişe Öncülük Ediyor" temasıyla, düşük karbonlu bir topluma geçiş planlarını ve yenilenebilir enerji, karbon-nötr üretim, yeşil ve dijital çözümlerin uygulanması gibi sektörlerde çözüm geliştirmedeki kilit rolünü vurgulayacak. Norveç-Almanya Enerji Konferansı 23 Nisan'da altyapı, üretim, taşıma, depolama ve dağıtım için yatırım güvenliği yaratan bir hidrojen ekonomisini inceleyecek.

Avrupa Birliği güçlü bir ittifak

Avrupa’da gerçekleşecek seçimlerden iki ay önce organize edilecek olan HANNOVER MESSE, Avrupa Birliği için güçlü bir ekonomik ittifak konumunda bulunuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 21 Nisan'daki açılış töreninde yapacağı konuşmayla başlayacak olan AB'nin fuardaki programı, endüstri temsilcilerinin Yeşil Anlaşma gibi konuları tartışmak üzere AB politikacılarıyla bir araya gelebileceği "Karbonsuzlaştırılmış Endüstrinin Evi Olarak AB" konferansını ve Avrupa Komisyonu Pavilyonunu içerecek.

Nitelikli insan kaynağı hedefiyle; ‘YOUR FUTURE’ genç yetenek girişimi programı

Yaşadığımız yüzyılda nitelikli insan kaynağına ulaşmak tüm sektörlerin ortak sorunu. HANNOVER MESSE, ‘YOUR FUTURE’ başlıklı genç yetenek girişimi ile lise mezunlarını, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri yapay zeka, mühendislik ve robotik gibi alanlarda kariyer yapmaya teşvik ediyor. Program aynı zamanda, potansiyel işverenlerle toplantılar, sponsor katılımcılara rehberli turlar, çıraklık ve stajyerlik programları hakkında bilgiler içeriyor. Katılımcılarla network kurmak ise yine programın ilgi çekici diğer bir özelliği.



