Suriye'den, 269 Türk ürününe vergi indirimi

Suriye'nin, Türkiye'nin ihraç ettiği, aralarında gıda, demir-çelik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldığını belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, küresel ticarette yaşanan sıkıntılara işaret etti. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ile uluslararası pazarlarında sıcak savaşlar ve ekonomik durgunluk gibi olumsuz gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Bolat, buna rağmen ekonominin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, mallarını ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına sunmaya devam ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda Bolat, 2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ve 114 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapattıklarını ifade ederek, "İthalatımızı eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracatı-ithalatı işlemini ile yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ticareti işlemi gümrüklerimizden geçmektedir. 2002'de 1,3 milyon ihracat beyannamesi varken 2024 itibarıyla 5,5 milyon ihracat beyannamesi, yine 2002'de 1,2 milyon ithalat beyannamesi varken 2024'te 3,5 milyon ithalat beyannamesi gümrüklerimizde kontrol edilmektedir. Toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemi gümrük idarelerimizce gerçekleştirilmektedir. Bu da bir rekor olmuştur." diye konuştu.

Geçen yıl Adana Çukurova Havalimanı ve Bilecik-Bozüyük gümrük müdürlüklerini açtıklarını ve gümrük müdürlüğü sayısının 158'e yükseldiğini bildiren Bolat, "Bu yıl inşallah Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl ve Düzce il gümrük müdürlüklerimizi de faaliyete geçirerek bu sayıyı 163'e çıkaracağız." dedi.

Gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kaldık

Bakan Bolat, Suriye'de eski rejimin yıkılmasının ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. Bu kapsamda Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Basil Abdul Hannan ile bu ayın başında bir video konferans toplantısı gerçekleştirdiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Bolat, kurumların yerine oturmasıyla karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bolat, 11 Ocak'ta Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve bütün dünya için ortak ve tek gümrük rejimi uygulamasının, bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve art niyetli çarpıtmalar sonucunda kamuoyunda bir kafa karışıklığı doğurduğunu üzülerek gördüklerini bildirdi.

Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun, Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini ve geçen hafta Şam'ı ziyaret ettiğini belirten Bolat, şunları söyledi:

"Orada, ekonomi ve ticaret bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'de bazı ürünlerde gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kalındığını sizlere ifade etmek istiyorum. Suriye, bu hafta itibarıyla bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan aralarında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünlerinin yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı almıştır. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir."

Bolat, Habur Sınır Kapısı'ndan yapıldığı iddia edilen ticarete ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan, Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddia çirkin ve mesnetsizdir, iftiradır. Her gün Habur'dan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçişinde de gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma sözlere itibar edilmemesi gerekiyor."