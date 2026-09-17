Tarfin Flex, Türkiye'nin İlk 'Hemen Al Sonra Öde' Platformlarından HASO'yu Bünyesine Kattı

Tarfin Flex, ticaretin dijital dönüşümünü hızlandıracak önemli bir adım atarak Türkiye’nin ilk “Hemen Al Sonra Öde” (BNPL) platformlarından HASO’yu devraldı. Bu stratejik adımla Tarfin Flex, işletmelerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik esnek vadeli satış ve ödeme seçeneklerini daha geniş bir ekosisteme ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesi hız kazanırken, işletmelerin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve kullanıcı odaklı çözümler sunmak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Tarfin Flex de bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiği yeni operasyonla, teknolojik altyapısını ve hizmet kapsamını güçlendirerek büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha attı.

HASO’nun geliştirdiği dijital deneyim ve kullanıcı odaklı yaklaşımın Tarfin Flex’in vizyonuyla güçlü bir uyum içinde olduğunu belirten Tarfin Flex CEO’su Volkan Döşoğlu şunları söyledi:

“Tarfin Flex olarak amacımız, işletmelerin ticaret süreçlerini kolaylaştıran, hızlı ve esnek çözümler geliştirmek. HASO'nun bugüne kadar edindiği değerli deneyimin ve teknoloji altyapısının ekosistemimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş birliği sayesinde, elektronik perakende ve 2. el araç gibi alanlarda da tüketicilerimize uygun maliyetli vadeli ödeme imkanları sunma fırsatı bulacağız. Bu adım, yalnızca iki yapının bir araya gelmesi değil; Türkiye'de dijital ticaretin gelişimine katkı sunacak daha güçlü bir vizyonun başlangıcını temsil ediyor. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize çok daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

HASO CEO'su Kerem Özgür Araç ise değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“HASO – Hemen Al Sonra Öde’yi kurarken hedefimiz, Türkiye ticaretinin yıllardır doğal bir parçası olan açık hesap ve vadeli alışveriş modelini dijitalleştirerek daha hızlı, daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getirmekti. Bugün ulaştığımız nokta, ekibimizin yıllar süren emeğinin, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin ve iş ortaklarımızın desteğinin bir sonucudur. Bu yeni dönem, HASO için kuruluş hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiş olmanın ardından başlayan yeni bir büyüme sürecini temsil ediyor. Tarfin Flex’in güçlü vizyonu ve ekosistemiyle HASO’nun çok daha geniş kitlelere ulaşacağına ve Türkiye’de dijital ticaretin ve vadeli satış teknolojilerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.”

Bu adımla birlikte Tarfin Flex, işletmelerin değişen ihtiyaçlarına yanıt veren dijital çözümlerini daha da güçlendirirken, kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve Türkiye’de ticaretin dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam edecek.

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