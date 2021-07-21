Tarım Kredi Kooperatif Marketi sayısı 700'ün üzerine çıkarılacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, şu an 365 olan Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını yıl sonunda 700'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Davut Arpa, AA muhabirine, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, sermayesinin tamamı Türk çiftçilerine ait bir kuruluş olduğunu söyledi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal girdi pazarında fiyat regülasyonu sağlama amacı güden ve bu görevini bulunduğu yerlerde ifa eden bir kurum olduğunu belirten Arpa, bir yandan çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan sahip oldukları iştiraklerle ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı Tarım Kredi Kooperatif marketleri açtıklarını söyleyen Arpa, şöyle devam etti:

"Tarım Kredi Kooperatifleri marketimiz, tarla ile sofra arasındaki köprüyü inşa etmek, yine gıda arzı güvenliğini temin etmek amacıyla kurulmuştur. Bir yandan da özellikle gıda enflasyonuna konu kalemlerde, fiyat regülasyonu amacı güden bir şirketimiz. Biz bu şirketimiz marifetiyle doğrudan sözleşmeli üretim veya ürün değerlendirme kapsamında temin etmiş olduğumuz çiftçi ürünlerini, kendi tesislerimizde ve bize ait olmayan tesislerde gıda mühendislerimizin refakatinde işleme sürecinden geçirip tüketicilerimizin istifadesine sunuyoruz."

Bugün 42 ilde 365 mağazaları olduğunu dile getiren Arpa, "Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 ilde 700'ün üzerinde marketi tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Devamında yine Allah nasip ederse 2022 yılında 81 ilde bu mağazalarımızı tüketicilerimizle buluşturacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Arpa, Tarım Kredi Kooperatiflerinin en önemli hedefinin çiftçinin ürününü değerlendirmek olduğunu vurguladı.

Marketlerde çiftçi ürünlerinin yer aldığını belirten Arpa, şunları kaydetti:

"Mağazalarımız ne kadar hızlı büyürse çiftçi ürünü o kadar fazla değerlendirilir. Tarım Kredi Kooperatif Market, üretmiş olduğumuz nihai ürünlerin satışlarının yüzde 25'lik bir kısmı. Geriye kalan ürünlerimizin tamamı kışlalarda askerlerimizin, Kredi Yurtlar Kurumunda öğrencilerimizin, cezaevlerinde mahkumların sofrasında. Dolayısıyla çok ciddi bir anlamda kurumsal satışımız da söz konusu. Buralar büyüdükçe çiftçi ürününü değerlendirme kabiliyetimiz de artıyor. 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 300 milyon lira olan ürün alımımız, 2020 yılı itibarıyla 2,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Allah nasip ederse bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 4 milyar lirayı hedefliyoruz. Bu, tarımsal üretimi çiftçi lehine etkileyecek ciddi bir gelişme. Ürün değerlendirmemiz demek, çiftçinin üretmiş olduğu ürünler anlamında spekülatif hareketlerden korunması demek."