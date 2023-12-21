Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 40,11 artış gösterdi.

21.12.2023 10:44:030
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Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,53 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,74 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 77,01 artış gerçekleşti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 10,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 25,41 ile tarımsal ilaçlar oldu. Geçen yıla göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 123,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grupta daha düşük, 8 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Geçen aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,92 ile hayvan yemi, yüzde 1,70 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 9,69 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,38 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

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