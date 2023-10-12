TAV Havalimanları CEO’su Kaptan: 2025 altın yılımız olacak

TAV Havalimanları CEO’su SERKAN KAPTAN, TAV’ın tarihindeki en büyük yatırım döneminde olduklarını söylüyor ve “2025 altın yılımız olacak” diyor.

TAV Havalimanları CEO’su SERKAN KAPTAN, Sani Şener’den görevi yaklaşık 1,5 yıl önce devraldı. 25 yıldır grupta olan Kaptan, TAV’ın tarihindeki en büyük yatırım döneminde olduklarını söylüyor ve “2025 altın yılımız olacak” diyor.

Capital Eylül 2023 sayısından

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ni 2000 yılında YİD modeliyle inşa eden TAV, 2019’da havalimanının kapatılmasıyla yeni bir döneme girmişti. Gelirlerinde önemli payı olan İstanbul’u kaybetmesinin ardından sadece 1 yıl sonra pandemi patladı.

TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, “2022 sonu itibarıyla finansal ve operasyonel olarak pandemiyi geride bıraktık. Bu yılın ilk 6 ayında da büyümemizi sürdürdük” dedi. 2025’te 500 milyon Euro EBITDA’ya ulaşacaklarını, 2026’da bunu da geçeceklerini ifade eden Kaptan, “Bu bizim Atatürk Havalimanı yıllarımıza döndüğümüzün belgesi olacak. 2025’te bu yılları yakalıyoruz, 2026’da geçiyoruz. Pandemiye rağmen İstanbul’un açığını 6 yılda kapatmış oluyoruz” diye konuştu. TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

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