Tavuk eti üretimi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 5,5 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 251 bin 861 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,2 yükselişle 1 milyar 904 milyon 42 bine çıktı.

14.09.2026 16:24:190
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Tavuk eti üretimi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, temmuzda 251 bin 861 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,5, bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 3,5, yıllık bazda yüzde 17,2 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 904 milyon 42 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Temmuzda kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 1,8 yükselişle 133 milyon 407 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,3, tavuk eti üretimi yüzde 1,1 arttı.

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