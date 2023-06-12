TCMB açıkladı: Aylık cari açık serisi 1,5 yıla çıktı. Rezerv 8 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayında Türkiye’nin aylık 5,40 milyar dolar cari açık verdiğini açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 404 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 480 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 7 milyar 16 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolarlık ve 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon dolar ve 107 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde nisanda 8 milyar 163 milyon dolarlık net azalış oldu.