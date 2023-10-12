TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

12.10.2023 15:58:520
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TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.

Yatırımcı toplantıları

TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.

Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

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