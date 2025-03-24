TCMB ile bankacılar bir araya geldi

Toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

24.03.2025 07:09:030
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TCMB ile bankacılar bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri dün piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

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