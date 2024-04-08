TCMB Olağan Genel Kurulu 30 Nisan’da toplanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 30 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00’te Ankara’da düzenleyecek.

8.04.2024 09:57:090
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TCMB Olağan Genel Kurulu 30 Nisan’da toplanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu’nda bilanço hesabının onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi’nin iki üyeliği için seçim yapılacak.

TCMB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı davet ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecekler.

Toplantının gündeminde, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması, Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları, Banka Meclisinin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması ve Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması bulunuyor.

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