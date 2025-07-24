TCMB rezervleri yükselişte: 168.6 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 18 Temmuz tarihli haftalık "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

24.07.2025 15:19:440
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TCMB rezervleri yükselişte: 168.6 milyar dolara ulaştı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 18 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Temmuz'da 81 milyar 551 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 574 milyon dolar yükselişle 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 266 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artışla 166 milyar 243 milyon dolardan 168 milyar 569 milyon dolara yükseldi.

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