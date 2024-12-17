TCMB'den, bir kuruluşa elektronik para izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

17.12.2024 10:05:190
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TCMB'den, bir kuruluşa elektronik para izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Resmi Gazete'de yer alan kararında şu ifadeler yer aldı:

"20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19'uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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