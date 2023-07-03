TCMB'den döviz bildirim yükümlülüğünde erteleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024’e kadar erteledi.

3.07.2023 09:36:040
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TCMB'den döviz bildirim yükümlülüğünde erteleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Özet Döviz Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde değişikliğe gitti. Raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde raporlama yükümlülüğü 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminde başlamak üzere ertelendi.

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