TCMB’den döviz kredileri için yeni sıkılaşma adımı

Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e indirildi. İstisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamı da daraltıldı.

1.03.2025 09:51:250
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TCMB’den döviz kredileri için yeni sıkılaşma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5’e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.

TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1’e düşürmüştü. Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.


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