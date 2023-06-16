TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 38,55 oldu.

16.06.2023 16:21:010
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TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 26,18 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 24,61'den 28,99'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 38,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 40,3 milyar dolar oldu.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 27 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 17,56

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,7'den 3,8'e çıkarken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan 4,5'e geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 17,56 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 21,65 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 19,30 düzeyinde oluştu.

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