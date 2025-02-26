Tekfen Holding'den Rusya'daki dava için açıklama

Tekfen'in KAP'a yaptığı açıklamada "Devam eden davanın 25.02.2025 tarihinde saat 17:00'de yapılan duruşmasında, ilk derece mahkemesinin Konsorsiyum'un yukarıda açıklanan taleplerinin tamamının reddedilmesine dair sözlü kararını açıkladığı bilgisi edinilmiştir. İlgili mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra kararın bozulması talebiyle bir üst mahkemeye başvurulacaktır" denildi.

İlgide belirtilen açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Tekfen İnşaat), yüzde 100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladığı, sözleşmenin Rusya Federasyonu'nda Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasındaki Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 km'lik kısmının yapımı ile ilgili olduğu ve projenin sözleşme bedelinin 19.527.364.329 RUB (yaklaşık 311 milyon ABD Doları) olduğu, sözleşme başlangıç tarihinin 1 Şubat 2020 ve tamamlanma süresinin 16 ay olduğu belirtilmiştir.

Devamında, 30.09.2023 tarihli mali tablolarımızın 4 numaralı dipnotunda da yer aldığı üzere; projenin yapımı sürecinde yaşanan muhtelif olumsuzluklar nedeni ile projenin başında konsolide finansal tablolara yansıtılan finansal sonuçların değişen maliyetlere bağlı olarak, rapor tarihi itibarıyla proje sonunda beklenen zararın tamamı konsolide finansal tablolara dahil edildiği ve işveren idare ile kalan zararlarımızın tazminine yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir.

İşveren idare ile zararlarımızın tazminine yönelik görüşmelerde mutabakat zeminine ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine, bu proje ile ilgili tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla işveren OOO Kharampurneftegaz'a karşı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile OOO Rusfen Konsorsiyumu adına yaklaşık 9.954.112.493,80 Ruble (ABD Doları/Rub=89,25 üzerinden yaklaşık 111.5 milyon ABD Doları) değerindeki hak talepleri için yargı yoluna başvurulmasına karar verilmişti.

Devam eden davanın 25.02.2025 tarihinde saat 17:00 de yapılan duruşmasında, ilk derece mahkemesinin Konsorsiyum'un yukarıda açıklanan taleplerinin tamamının reddedilmesine dair sözlü kararını açıkladığı bilgisi edinilmiştir. İlgili mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra kararın bozulması talebiyle bir üst mahkemeye başvurulacaktır.