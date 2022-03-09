Tekirdağ Doğalgaz Çevrim Santralleri özelleştirilecek

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B Santrallerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'a ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali ile Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim B Santrali'nin, santralin kullanımında bulunan taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz alanının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, santralin ve kullanımında bulunan taşınmazların "varlık satış", kara ve deniz alanlarının "işletme hakkının verilmesi" yöntemleriyle özelleştirilmesine karar verildi.

Santrallerin özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 4, İstanbul Tuzla'daki bir ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ adına kayıtlı Kırşehir'deki 2 ayrı taşınmazın da özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ağrı'nın Eleşkirt, Erzincan'ın Çayırlı ve Yozgat'ın Kadışehri ilçelerindeki taşınmazlar ile mülkiyeti Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki taşınmazın imar planı değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliklerine itirazlar reddedildi.

Afyonkarahisar'ın merkez ilçesindeki bir taşınmaz Maliye Hazinesi adına kayıtlı hissesinin tapu kayıt bilgilerinin düzeltilmesi nedeniyle yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldı. Düzeltilen tapu kayıtlarına göre Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi Burmalı Mahallesi'ndeki Kargir İş Hanı niteliğindeki taşınmazın ikinci bodrum katında yer alan 75 bağımsız bölüm numaralı oto garajın Maliye Hazinesine ait hisseleri özelleştirme kapsam ve programına alındı.