Tekirdağ liderliğinde Trakya ihracatı 1 milyar doları geçti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 80 milyon 700 bin 550 dolarlık ihracata imza attı.

8.07.2025 14:28:560
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Tekirdağ liderliğinde Trakya ihracatı 1 milyar doları geçti

Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demiryolu ve karayolu gibi lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, ihracatta da ülke ekonomisi için önemli bir konumda yer alıyor.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya'dan demir ve demir dışı metaller sektörü başta olmak üzere elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim ve su ürünleri gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.

Bölge ihracatının lideri, 958 milyon 176 bin 490 dolarla Tekirdağ oldu. Kırklareli'nden 73 milyon 707 bin 750 dolar, Edirne'den de 48 milyon 816 bin 310 dolarlık ihracat yapıldı. Böylece Trakya'dan 1 milyar 80 milyon 700 bin 550 dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre Tekirdağ ve Edirne'de artarken, Kırklareli'nde düşüş gösterdi.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapılan sektör 275 milyon 909 bin 40 dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü sırasıyla elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Kırklareli ve Edirne'den ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi. Bu sektörde Kırklareli'nin ihracatı 27 milyon 535 bin 70 dolar, Edirne'nin ihracatı ise 18 milyon 279 bin 500 dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Tekirdağ ve Kırklareli en çok Almanya'ya, Edirne ise Bosna Hersek'e dış satım yaptı.

Almanya'ya Tekirdağ'dan 163 milyon 511 bin 530 dolar, Kırklareli'nden 13 milyon 778 bin 470 dolarlık ürün gönderilirken, Edirne'den de Bosna Hersek'e yapılan dış satımın tutarı 10 milyon 212 bin 360 dolar oldu.

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