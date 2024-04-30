Teknoloji odakta: Büyük değişim ne getirecek?

Teknolojinin odağa oturduğu ve pek çok etkenin de baskıladığı büyük bir değişimden geçiyoruz...

30.04.2024 15:27:020
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Teknoloji odakta: Büyük değişim ne getirecek?

Nil Dumansızoğlu / [email protected]

Capital Mart 2024 sayısından

Dijitalleşmenin, yeni teknolojilerin, yapay zekanın ve yeni kuşağın beklentilerinin etkilemediği departman yok gibi… Üstelik değişim de sürüyor. Gelecekte yapay zekanın yıkıcı etkisi tüm alanlarda hissedilirken BT departmanı bir orkestra şefi gibi tüm bileşenleri kontrol edecek. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına yönelik liderler yetiştirmekle yükümlü İK, insan mühendisliğine evrilecek. CEO’lar ise tahminleme yetkinliğini en üst düzeyde kullanabilen stratejistlere dönüşecek.

Bu dönüşümü anlamak için de dünü, bugünü analiz etmek ve yarının nasıl olabileceğine ilişkin senaryolar oluşturmak gerekiyor. İşte tüm yönleriyle departman dönüşümü…

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