Tepe Savunma’nın yeni Genel Müdürü Sertaç Yumun oldu

2002 yılından bu yana Tepe Savunma bünyesinde farklı görevlerde sorumluluk üstlenen Sertaç Yumun, şirketin yeni genel müdürü olarak atandı.

14.04.2025 14:56:510
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Tepe Savunma’nın yeni Genel Müdürü Sertaç Yumun oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş.’de üst düzey bir atama gerçekleşti. 2002 yılından bu yana şirket bünyesindeki çeşitli kademelerde görev alan Sertaç Yumun, Tepe Savunma’nın yeni genel müdürü oldu. Nisan 2025 itibarıyla şirketin genel müdürü olarak görevine başlayan Yumun, güvenlik sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimiyle şirketin stratejik hedeflerine liderlik edecek.

Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yumun, profesyonel iş yaşamına Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak başladı. Daha sonra özel sektöre geçerek, Globalstar TE.SA.M. T.U.R.K. Inc.’de satış yöneticiliği yaptı. Ardından Tepe Savunma’ya katılan Yumun, bölge müdürlüğünden genel müdür yardımcılığına kadar şirketin operasyonel süreçlerinde ve stratejik planlamalarında pek çok önemli görev üstlendi. Evli olan Sertaç Yumun’un aynı zamanda yayınlanmış bir de romanı bulunmakta. 

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