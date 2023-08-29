THY pilotlara kokpitte ibadet izni verdi

Türk Hava Yollarının "Uçuş Operasyon Yönergesi"nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmasıyla seferin kritik aşamaları hariç pilotların kokpitte ibadet edebilmesine izin verildi.

29.08.2023 16:41:330
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THY pilotlara kokpitte ibadet izni verdi

Edinilen bilgiye göre, THY pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi.

THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir." ifadeleri yer aldı.

Yönergenin bu maddesi ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte inançlarının gereğini yerine getirebilecek.

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